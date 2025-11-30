Caderno ‘Bem-Estar’ foca na saúde dos leitores de O Liberal com dicas para todas as idades

O Caderno Bem-Estar, que acompanha a edição de domingo de O Liberal, celebra seus primeiros meses de vida consolidando-se como um espaço fundamental para a discussão de temas relacionados à saúde, longevidade e qualidade de vida. Lançado em junho, o encarte de oito páginas nasceu com um foco estratégico no público 60+, mas rapidamente expandiu seu leque de temas para atender a todas as faixas etárias.

A concepção inicial do Bem-Estar visava entregar conteúdo especializado para os assinantes mais antigos do jornal, em sua maioria pessoas com 60 anos ou mais. A coordenadora do núcleo de Atualidades, Fabiana Batista, explica o ponto de partida e a evolução do projeto.

“Primeiramente, a proposta era levar matérias para o nosso público de assinantes, geralmente com idade 60+, pautando assuntos relacionados para essa faixa etária. Com o passar do tempo, percebemos que o interesse e a necessidade do jornal começaram a crescer”, relata.

Hoje, a diversidade de pautas é a marca registrada do caderno, que já abordou a importância do brincar para crianças e pais, passando por temas atuais como a nomofobia (o medo de ficar sem celular) – voltado ao público mais jovem – e chegando a questões de saúde mental, como o transtorno bipolar. “Hoje são pautas diversificadas para todas as faixas etárias”, explica Batista.

Ansiedade por ficar sem smarphone, denominada 'nomofobia', é descrita pela Organização Mundial da Saúde (OMS). (Cristino Martins / O Liberal)

Acessibilidade e diagramação diferenciada

A editora-chefe de O Liberal, Lilian Leitão, detalha os aspectos editoriais e visuais que tornam o Bem-Estar um diferencial na edição de domingo. A ideia central foi otimizar o material sobre saúde e bem-estar que antes ficava disperso em publicações diárias no caderno de Atualidades.

“A gente pensou em criar uma sessão/caderno que tivesse letras maiores, com um título diferenciado, justamente para dar essa acessibilidade”, explica Leitão. Essa atenção especial à tipografia é um reconhecimento da importância do público mais experiente do jornal e com algum tipo de dificuldade de leitura.

Além da tipografia, o projeto gráfico do caderno permite mais liberdade criativa. “A gente tem mais liberdade de criar infográfico, de fazer uma diagramação diferenciada, visualmente mais atraente. Com a publicação aos domingos, a ideia é ser um dia da gente presentear o leitor”, complementa a editora.

Temas aprofundados

Um dos pilares do Bem-Estar é aprofundar os temas, o que é possível pelo seu formato semanal. “A gente tem mais ou menos uma semana para produzir, pensar em uma matéria mais aprofundada e um tema que esteja em alta naquela semana", comenta Fabiana Batista.

Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades, onde o caderno é produzido (Wagner Santana / O Liberal)

A seleção dos temas é dinâmica, atendendo tanto a assuntos em evidência quanto a pedidos dos leitores, como no caso de uma matéria sobre transtorno bipolar, que surgiu após a repercussão de um personagem de novela.

O rigor na apuração é mantido com a presença obrigatória de especialistas. “A gente sempre tem um especialista falando. A gente conversa com cardiologistas, neurologistas, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, educadores físicos… são várias pessoas envolvidas nas nossas pautas”, assegura Fabiana. A função do jornalismo é, portanto, atuar como um elo confiável. “A gente pega e transmite essas informações para a população”, acrescenta.

O resultado é um caderno que busca o equilíbrio entre longevidade, saúde mental, exercício físico e todas as nuances que compõem o bem-estar da família, reforçando o olhar de O Liberal para um público que “merece ser enxergado”, nas palavras de Lilian Leitão.