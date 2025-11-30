Aos 79 anos, DNA de mercado do Grupo Liberal é feito de credibilidade, inovação e multiplataformas

Em um ambiente de consumo acelerado, múltiplas telas e competição por atenção, o Grupo Liberal estrutura sua operação comercial sobre três pilares centrais: pensamento multiplataforma, inovação contínua e credibilidade. A combinação desses elementos, que também estão na gênese do jornal quase octogenário, orienta a criação de soluções publicitárias personalizadas, fortalece vínculos com anunciantes e amplia o alcance das marcas em diferentes formatos e experiências.

Segundo Aline Viana, diretora de mercado, o foco da estratégia está no pensamento multiplataforma e na multi-experiência, alinhando-se aos objetivos globais do Grupo. Um dos diferenciais é a hiper customização. "A gente trabalha muito com o pensamento customizado para o nosso cliente. Nós temos uma área de branded content, um estúdio de projetos que é exatamente para que a gente possa desenhar soluções customizadas para cada um dos nossos clientes", explica a diretora.

Adaptabilidade, credibilidade e inovação

A adaptação às novas formas de consumo e investimento publicitário no ambiente digital é contínua e refletida em números. O crescimento da audiência do portal e das redes sociais do Grupo Liberal demonstra o sucesso dos investimentos estratégicos e,como reflexo direto dessa evolução, o comercial hoje oferece um portfólio rico em produtos exclusivamente digitais. "A gente tem um portfólio só de produtos digitais oferecidos para o mercado: podcasts, webséries e conteúdos de branded content", detalha Viana.

No mercado da comunicação, dois valores são considerados preciosos para a sustentabilidade do negócio, de acordo com Aline Viana: a credibilidade e a inovação.

“A credibilidade firma uma raiz muito importante para as marcas e principalmente para o veículo. Porém, o outro lado muito importante é a inovação: poder construir coisas novas, gerar novos caminhos. A gente percebe muito, no dia a dia com o mercado, que a credibilidade do Grupo Liberal abre portas para os nossos clientes e parceiros estratégicos, porque você precisa ter a confiança do mercado para que você consiga inovar”, resume.

Estratégia de conteúdo e escuta ativa

O trabalho da equipe comercial é pautado pela estratégia, análise de dados e o desenvolvimento de soluções que entregam resultados eficientes. Daniela Bragança, gerente comercial do Grupo Liberal, explica que a equipe é dividida em duas frentes gerenciais: uma dedicada à plataforma de rádio e outra focada no impresso e digital, garantindo a especialização por canal. A estrutura também segmenta a abordagem conforme os setores de mercado e o potencial de investimento do cliente, com uma atenção especial dedicada também ao segmento público. Essa configuração permite uma atuação personalizada, mantendo um perfil 'hunter' no DNA da equipe, com busca constante por novas oportunidades e produtos inovadores.

Para captar e fidelizar anunciantes, a gerência comercial aposta em um modelo que transcende os formatos tradicionais. A prioridade é entregar resultados, focando em criar conexões reais entre marcas e público, com o storytelling como ferramenta central.

"Mais do que vender espaços, é preciso entregar resultados. Por isso, as estratégias estão focadas em criar conexões reais entre marcas e público, utilizando o storytelling como ferramenta principal", destaca a gerente.

As promoções são customizadas, e o compromisso não se encerra na veiculação: são apresentados dados e métricas (como alcance, engajamento e impacto local) que comprovam o resultado, garantindo transparência. A escuta ativa também é vital, para entender as particularidades e o momento econômico de cada cliente.

Segundo Bragança, o Grupo Liberal vive um momento de forte inovação, com uma grande sinergia entre as áreas de vendas, conteúdo, marketing e projetos especiais. Reuniões regulares garantem o alinhamento estratégico, e a informação valiosa do time de vendas funciona como uma "bússola" para os demais times. A criação de conteúdos de marca, como o branded content, é realizada em parceria entre as áreas comercial e editorial. Contudo, Bragança ressalta que o grande desafio desse momento de transformação é manter o fluxo constante de feedback entre essas equipes, aprimorando processos para fortalecer o impacto estratégico.

"Vender não é um dom, é técnica", define a gerente. Para ela, no mercado atual, mais do que carisma ou improviso, os profissionais precisam dominar ferramentas de CRM [ferramenta para gerenciamento de times comerciais], interpretar métricas digitais e entender de SEO [otimização de mecanismos de pesquisa].

"O profissional moderno precisa unir técnica, visão e inovação. A adaptabilidade e a capacidade de propor soluções que fogem do convencional são o que fazem a diferença para fidelizar anunciantes", conclui.