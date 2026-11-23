Quase 15 mil pessoas são afetadas pela estiagem em Ananindeua

O governo federal reconheceu, nesta segunda-feira (23), a situação de emergência por estiagem em Ananindeua, na Grande Belém. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial da União, após a prefeitura decretar a emergência em 11 de novembro. Segundo a Secretaria Extraordinária de Mudanças Climáticas do município, a falta prolongada de chuvas pode afetar 14.672 pessoas de 3.668 famílias. A prefeitura estima que serão necessários 6.602.400 litros de água para atender essa população durante 30 dias.

A mesma portaria, publicada no Diário Oficial da União, também reconheceu a situação de emergência em outros dois municípios paraenses. Em Santa Luzia do Pará, o motivo foi a estiagem. Em Mãe do Rio, o reconhecimento ocorreu por causa de incêndio florestal.

Ananindeua

Com o decreto Nº 4.136, do dia 11 de novembro de 2026, o município requereu recursos para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para ações emergenciais de assistência à população e para ações de médio e longo prazo com o intuito de se preparar melhor para a situação que deve piorar nos próximos anos.

O MIDR analisará o decreto e os documentos enviados pela prefeitura para validar a situação de emergência e com isso realizar a liberação de recursos. A situação decretada pelo município deverá ser avaliada pelo Governo Federal até a primeira quinzena de dezembro.

O secretário municipal extraordinário de Enfrentamento às Mudanças Climáticas de Ananindeua (SEMC+), Filippe Burlamaqui Bastos, explica que a falta de chuvas no município vem sendo acompanhada desde o ano passado, quando o município decretou pela primeira vez situação de emergência, no mês de dezembro. Os órgãos municipais realizaram um estudo de longo prazo que apontou com dados científicos o início da estiagem em 2021. O município tem avaliado a situação com mais atenção, por isso a decisão de assinar novamente o decreto, desta vez com um mês de diferença em relação a 2025.

De acordo com ele, a diminuição na quantidade de chuvas no verão amazônico, período que vai de julho a novembro, tem levado a diminuição da recarga dos lençóis freáticos do município. “Estiagem não é seca, mas estiagem prolongada pode começar a gerar problemas graves de abastecimento. Hoje, Ananindeua tem cerca de 180 mil habitantes assegurados pela concessionária do Águas do Pará, a falta de água está por conta dos problemas na qualidade da rede. Mas 300 mil pessoas estão se abastecendo com poços que elas perfuraram ou dos condomínios, e essas pessoas vão estar mais vulneráveis a perder água mais cedo, porque o poço planejado para ter água a um determinado nível precisará ser feito ainda mais fundo”, detalha o secretário.

Dentre as áreas mais afetadas estão a região insular do Município, compreendendo as ilhas de João Pilatos, Sassunema, Viçosa, Santa Rosa, São José da Sororóca, Sororóca, Mutá, Arauarí e Guajarina, o território quilombola Abacatal-Aurá, e também os bairros de Curuçambá, Maguari, Icuí, 40 Horas, Heliolândia e Jiboia Branca, conforme o levantamento territorial consolidado pelas secretárias do governo.

Lenar Gonçalves da Silva, de 62 anos, proprietária de um restaurante localizado na avenida Santa Fé, no Icuí-Guajará, notou a piora no abastecimento de água a partir de julho, feita pela concessionária Águas do Pará, e ultimamente tem ouvido reclamações de conhecidos de poços que secaram ou bombas que queimaram.

Lenar Gonçalves da Silva (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

“Está muito quente. Quando termina o trabalho aqui eu vou descansar com o ventilador e vem aquele ar abafado. Está cada vez mais quente. O nosso meio ambiental está sem árvores e pegando fogo. Já passamos uma semana sem água, vários dias sem água. É sempre assim, eu pelo menos armazeno, nos recipientes para poder não faltar”, reclama. “Um conhecido meu que veio almoçar hoje aqui me disse que o poço dele secou esses dias”, conta.

Impacto nas ilhas

Os impactos da estiagem têm sido sentidos com mais força pelos moradores das ilhas de Ananindeua. Na Ilha de João Pilatos, o líder da Associação dos Pequenos Produtores da Ilha Nova Esperança, Dorivaldo Bastos, relata que a estiagem tem afetado a comunidade de diferentes maneiras.

Neste ano, a comunidade pertencente ao conjunto de ilhas do Curuçambá, na região insular de Ananindeua, sofreu com queimadas na floresta. Outro problema é a quantidade e a qualidade da água nos poços consumida pela comunidade. “Durante esse período temos notado que no período de cheia dos rios e da maré tem água nos poços, mas depois na seca não tem, e o que tem a qualidade não é boa”, aponta.

O secretário Filippe Bastos aponta que o fenômeno é resultado da estiagem em Ananindeua. Ele informa que a gestão municipal tem acompanhado a situação. “O primeiro impacto é nas ilhas de Ananindeua, que estão mais sujeitas a condições de maré. Como os poços deles são de boca aberta (artesianos), desde o ano de 2024, começamos a ver durante os invernos amazônicos (que é o período mais seco) os poços secarem. Naqueles que tinham água, ela vinha salobra. Isso acontece porque o oceano consegue penetrar pelo subsolo e o lençol freático vem perdendo força. A nossa Defesa Civil começou a ver isso”, detalha.

No ano passado, a Prefeitura de Ananindeua assinou pela primeira vez um decreto de situação de emergência por causa da estiagem. A perspectiva é que a situação piore ao longo do tempo. Neste ano, o decreto foi assinado um mês antes da data anterior. A estiagem deverá se manter até o início do ano que vem e se tornará mais aguda nos próximos anos, fruto das mudanças climáticas. “Essa estiagem é o prenúncio de uma estiagem pior ainda no ano que vem”, adianta.

O secretário espera que o reconhecimento da situação de emergência neste ano possa demonstrar para as autoridades brasileiras que os centros urbanos da Amazônia sofrem com a estiagem, por isso precisará de apoio.

Os recursos disponibilizados pelo Governo Federal deverão assistir famílias diretamente atingidas com a distribuição de água mineral e cestas básicas, além da compra de instrumentos para análises, treinamento de brigadas de incêndio e compra de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) para as equipes.