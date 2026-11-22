Fiéis tomam ruas de Ananindeua durante o 83º Círio de Nossa Senhora das Graças

Com o tema “Com a Virgem das Graças, fazei tudo o que Ele vos disser”, a programação começou às 7h, com uma missa na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, no bairro do Maguari

Fiéis tomam as ruas de Ananindeua durante o 83º Círio de Nossa Senhora das Graças. ( Foto: Foto: Ivan Duarte / O Liberal )

Ananindeua recebeu neste domingo (22) a 83ª edição do Círio de Nossa Senhora das Graças, uma das principais manifestações religiosas do município. Com o tema “Com a Virgem das Graças, fazei tudo o que Ele vos disser”, a programação começou às 7h, com uma missa na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, no bairro do Maguari, presidida pelo padre Tadeu Santos.

Em seguida, os fiéis acompanharam a imagem da padroeira em procissão por aproximadamente dois quilômetros, pela avenida Cláudio Saunders e pela BR-316, no contrafluxo, até o Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, no Centro de Ananindeua. Com imagens da santa e símbolos religiosos, ao longo do trajeto, os devotos fizeram homenagens, agradeceram graças alcançadas e renovaram pedidos e promessas.

Prática do amor

Padre Franciclei Borges reforça a importância de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. (Foto Ivan Duarte / O Liberal)

A mensagem sobre o convite à prática do amor, da paz e da harmonia foi destaque durante a procissão. O padre Franciclei Borges, que participou da programação religiosa e da missa campal após a procissão, ressaltou que a celebração, realizada também no contexto da solenidade de Cristo Rei do Universo, reforça a importância de realmente fazer os ensinamentos de Jesus.

“É um convite à comunidade católica de Ananindeua a fazer aquilo que Cristo mandar fazer aqui. As coisas boas, o amor, pregar o amor, pregar a paz, a harmonia no nosso município. É isso que nós queremos com essa festividade”, afirmou.

Agradecimentos

Aos 67 anos, Edna Santos, moradora do bairro Jaderlândia, em Ananindeua, participou da procissão para agradecer uma graça alcançada: a recuperação da filha, que enfrentou três tipos de câncer, incluindo dois tumores no cérebro e um no sistema linfático.

Emocionada, a devota contou que a situação era delicada e que havia pouca esperança de recuperação. “Graças a Deus, hoje ela anda, fala, conversa”, relatou. A filha também cumpre uma promessa em Goiânia.

Edna Santos agradece pela recuperação da filha. (Foto Ivan Duarte / O Liberal)

Edna chegou ao Centro de Ananindeua por volta das 6h e voltou a acompanhar o Círio depois de aproximadamente 20 anos. Embora não consiga seguir todo o percurso da procissão, fez questão de estar presente para agradecer a Nossa Senhora das Graças pela recuperação da filha.

O Círio de Nossa Senhora das Graças representa um momento de fé, união e agradecimento para Erica Borges, de 41 anos, e sua família, moradores de Ananindeua. Ao lado do pai, Ivan Borges, ela mantém a tradição de acompanhar a procissão todos os anos, representando os demais familiares.

“É um momento de fé para a nossa família. A gente vem representando a família toda. Nossa Senhora das Graças é muito importante para a gente, para a nossa família, e a gente só pede proteção”, contou.

Erica Borges ao lado do pai, Ivan Borges, acompanhando a procissão. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Neste ano, a devota destacou que a participação é especialmente para agradecer pelas bênçãos recebidas. “É um momento de muita fé, de renovação da nossa fé”, afirmou. Erica e o pai chegaram por volta das 6h para acompanhar a missa desde o início e seguir com a procissão até o final.

cirio-ananindeua < > Foto: Ivan Duarte / O Liberal