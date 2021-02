Ananindeua vacinou 355 idosos com 90 anos ou mais neste sábado

Neste sábado (06), o município de Ananindeua iniciou a vacinação dos idosos não acamados com 90 anos ou mais. De acordo com a equipe de comunicação da prefeitura, de forma tranquila e sem aglomerações, foram imunizados 355 idosos neste primeiro dia. Durante a manhã, o prefeito municipal, Daniel Santos, e a Secretária de Municipal Saúde, Dayane Lima, estiveram acompanhando as ações.

O calendário de vacinação de Ananindeua é executado de forma escalonada. Neste domingo (07), será a vez dos idosos de 89 anos. Na segunda-feira, os de 88 anos e, assim, sucessivamente.



A prefeitura também informou que a vacinação dos idosos acamados acima de 69 anos foi prorrogada até segunda-feira (08). O objetivo é imunizar o maior número de pessoas que perderam a mobilidade ou estão com a mobilidade reduzida.

(Ascom Prefeitura de Ananindeua)

Os familiares devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, das 8h às 12h, munidos do RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência do idoso. Será agendada a visita de técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para que a vacinação ocorra no domicílio.



Além dos dez postos escolhidos pela prefeitura para realizar a imunização, a partir de segunda-feira (08), a Sesau vai iniciar a vacinação no estacionamento da faculdade Unama BR, no esquema de “drive thru”. O horário de funcionamento das unidades será das 8h às 17h, com exceção no domingo, que será das 8h às 14h.

As Unidades escolhidas são: UBS Júlia Seffer, UBS da Guanabara, UBS Águas Brancas, UBS do Aurá, UBS do Distrito Industrial, UBS do PAAR, UBS Paulo Frota, UBS do Uirapuru, UBS do Coqueiro e a UBS do Jaderlândia.