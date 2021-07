Ananindeua vacina pessoas com 34 anos nesta terça

Nesta terça-feira (06), o município de Ananindeua vai vacinar com a primeira dose contra a covid-19 quem tem 34 anos completos sem comorbidades. Documentação: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua. Das 8h às 13h, em onze pontos montados em vários bairros.

Locais de vacinação com a primeira dose

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Assembleia de Deus - Maguari

4. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

5. UBS Jaderlândia

6. Igreja Universal - Aurá.

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1

9. Igreja Universal - Águas Lindas

10. Colégio La Salle Ananindeua - Coqueiro

11. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

Por enquanto, não terá vacinação de grupos remanescentes. "A Prefeitura alerta que a continuidade da vacinação depende da disponibilidade de doses, e que a relação completa com os pontos de aplicação do imunizante está publicada em suas redes sociais oficiais. Em relação aos grupos remanescentes, a Secretaria ressalta que, à medida que mais doses forem enviadas e que estejam em quantidade suficiente, será divulgado um cronograma para atender quem perdeu o seu calendário".

Segunda dose Astrazeneca e Coronavac

Ananindeua tambpem segue vacinando com a segunda dose da Astrazeneca, que está destinada ao público de 53 a 58 anos com comorbidades e 59 anos sem comorbidades. São dois pontos de vacinação: Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6 e na Igreja Universal, em Águas Lindas, sempre das 08 às 13h. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que aqueles que tem agendamento da segunda dose da Astrazeneca para o mês de agosto deve aguardar o seu calendário.



Já a segunda dose da vacina Coronavac está destinada apenas para quem tem 53 a 58 sem comorbidades. Terá doses do imunizando apenas na Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6.



"É importante destacar que a segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose. Portanto, quem tomou a primeira dose deve procurar o posto de vacinação com doses da mesma vacina aplicada na primeira e apresentar o RG, CPF e o cartão de vacinação", disse a prefeitura.

De janeiro até o momento, 245.705 mil doses já foram aplicadas na população de Anaanaindeua, sendo 179.143 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 66.562 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante.