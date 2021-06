Ananindeua vacina adultos com 50 anos ou mais neste sábado

Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, vai retomar, neste sábado (12), a vacinação contra a contra a covid-19 por faixa etária, com foco nos adultos com 50 anos completos ou mais sem comorbidade. Este dia também será destinado para a imunização de grupos remanescentes que perderam a data da primeira dose, como pessoas com comorbidade, idosos e pessoas dentro da faixa etária de 52 a 59 anos.



Será das 8h às 13h. Documentação necessária: RG; CPF ou Cartão SUS; comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua. Os onze pontos de vacinação são:



1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6

3. EEEF Gregório de Almeida Brito

4. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

5. Assembleia de Deus - Maguari

6. Igreja Universal - Águas Lindas

7. UBS Jaderlândia

8. Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Júlia Seffer

9. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

10. UBS Aurá

11. Paróquia Santo Inácio de Loyola – Icuí



Nesta sexta (11), na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o município aplicou a primeira dose em professores de 29 escolas da rede estadual. Foram profissionais convocados pelos gestores das instituições de ensino, conforme o cronograma que contém a lista das escolas habilitadas a fim de evitar aglomerações.



De acordo com o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, essa etapa é de grande importância para o retorno presencial das aulas. “Para nós, é fundamental progredir com a vacinação e principalmente a vacinação desse público, os professores, o que vai permitir com que a gente possa o mais cedo possível voltar às aulas presenciais e fazendo com que nossos alunos tenham uma qualidade melhor de ensino”, disse.



Desde o início da vacinação, já foram imunizados mais de dois mil professores. Segundo a prefeitura, o cronograma foi planejado de acordo com a previsão de envio de vacinas divulgada pelo Ministério da Saúde. A manutenção da vacinação para os professores está condicionada ao cumprimento deste cronograma.



“A importância desse movimento é trazer a esperança de que em breve, no segundo semestre, nós possamos estar voltando às escola com as aulas presenciais. Nós queremos acreditar que no segundo semestre possamos ter essa volta às aulas ainda que numa perspectiva híbrida", frisou a secretária da educação Leila Freire.