Ananindeua vacina adultos com 48 anos ou mais nesta quarta

Nesta quarta (16), o município de Ananindeua vai vacinar contra a covid-19 os adultos com 48 anos completos ou mais sem comorbidade. Além disso, será mais uma oportunidade para os seguintes grupos remanescentes que perderam o calendário da primeira dose: idosos com mais de 60 anos; pessoas com mais de 18 anos com comorbidade; pessoas com mais de 18 anos com deficiência; e pessoas com mais de 49 anos sem comorbidade.



Das 08h às 13h, em oito pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1; UBS Jaderlândia; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; UBS Aurá; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; e Igreja Universal - Águas Lindas.



Documentos necessários: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua.

Coronavac - segunda dose

Além disso, também nesta quarta, Ananindeua aplica a segunda dose da Coronavac nos seguintes públicos: pessoas com 46 anos com comorbidades; grávidas; puérperas; e pessoas com Síndrome de Down.

Será das 8h às 13h, na Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6. Documentação necessária: RG e cartão de vacinação.

Balanço

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), já foram vacinadas mais de 117 mil pessoas com a 1ª dose dos imunizantes. A continuidade da campanha de vacinação depende da disponibilidade de doses suficientes.