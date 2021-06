Ananindeua vacina adultos com 41 anos nesta quarta

Nesta quarta (23), Ananindeua vai aplicar a primeira dose da vacina contra a covid-19 em adultos com 41 anos completos sem comorbidades. Além disso, será dia para mais uma chance para grupos remanescentes, ou seja, pessoas que perderam o calendário vacinal.



Fazem parte dos grupos remanescentes: idosos com mais de 60 anos; pessoas com mais de 18 anos com comorbidade; pessoas com mais de 18 anos com deficiência; grávidas; puérperas (até 45 dias após o parto); e pessoas com mais de 42 anos sem comorbidade. Ao todo, estão sendo esperadas sete mil pessoas.



41 anos sem comorbidades e grupos remanescentes - das 8h às 13h, nos seguintes pontos:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Assembleia de Deus - Maguari

4. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

5. UBS Jaderlândia

6. UBS Aurá

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1

9. Igreja Universal - Águas Lindas

10. Colégio La Salle Ananindeua - Coqueiro

Segunda dose

Paralelamente, Ananindeua segue vacinando com a segunda dose da Astrazeneca as pessoas com 60 anos ou mais sem comorbidades. Também das 8h às 13h, mas em lugares específicos: Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6; e na Igreja Universal, no bairro de Águas Lindas.



Até o momento, 194.169 mil doses já foram aplicadas em Ananindeua, sendo 140.710 da primeira e 53.459 da segunda. Nesta terça (22), o município aplicou a primeira dose em adultos com 42, 43 e 44 anos e seguiu com a segunda dose da Astrazeneca para 60 anos ou mais sem comorbidade.