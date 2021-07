Ananindeua continua apenas com aplicação de segunda dose nesta sexta

Nesta sexta-feira (09), Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, segue sem vacinação contra a covid-19 pelo critério de idade sem comorbidades. Esse calendário parou na quarta-feira (07), nas pessoas com 33 anos completos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), ainda não há vacinas suficientes para a continuidade dessa imunização.



Entretanto, nesta sexta, Ananindeua segue aplicando a segunda dose da Astrazeneca, destinada ao público de 53 a 58 anos com comorbidades e de 59 anos sem comorbidades. Das 08 às 13h, na Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6, e na Igreja Universal, em Águas Lindas.



Já a segunda dose da vacina Coronavac está destinada apenas para quem tem de 53 a 58 anos sem comorbidades. Também disponível até esta sexta, das 8h às 13h, na Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6.



"É importante destacar que a segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose. Portanto, quem tomou a primeira dose deve procurar o posto de vacinação com doses da mesma vacina aplicada na primeira e apresentar o RG, CPF e o cartão de vacinação", frisou a Sesau.

Ainda segundo a Sesau, grupos remanescentes, que são aqueles que perderam a data correta da vacinação, terão nova chance. Esse calendário deve ser realizado após a imunização das pessoas com 30 anos completos sem comorbidades.