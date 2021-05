Ananindeua começa vacinação contra a covid-19 em professores nesta segunda

Começa nesta segunda-feira (24), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a vacinação contra a covid-19 em profissionais da educação infantil da rede municipal de ensino. Esses profissionais estão sendo convocados pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) a comparecerem nos dias e horários estipulados com base em um cronograma preparado para evitar aglomeração no período de imunização.



O horário de aplicação da vacina será entre 8h e 13h, no auditório da Semed, localizado na avenida Magalhães Barata, 26, na rua ao lado do Supermercado Líder BR, no bairro de Guanabara, Ananindeua. O professor deverá apresentar documento de identificação (RG e CPF) e número de matrícula da rede municipal de ensino no dia e hora para os quais foi convocado. Uma lista com os nomes de matrículas desses profissionais estará disponível no local para fazer o controle.



"Portanto, é importante ressaltar que o profissional tem que aguardar essa convocação para, depois, comparecer ao posto de vacinação munido dos documentos necessários", informou a prefeitura.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), para iniciar a imunização dos professores da rede municipal e de escolas particulares, o município recebeu 1.995 doses. A previsão é que o calendário de imunização dos profissionais das escolas particulares seja definido nesta segunda-feira, por meio de tratativas com as instituições.



Comorbidade e deficiência permanente



Também a partir desta segunda, serão vacinadas pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente com 30 anos completos ou mais. O horário de vacinação será das 08h às 13h, em dez pontos diferentes. Pessoas com comorbidades devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Ananindeua, documento com comprovação da comorbidade (exame laboratorial ou clínico, receita médica com até três meses de validade ou laudo médico com até três anos de validade).

Já as pessoas com deficiência permanente devem apresentar laudo médico ou um dos comprovantes: passe livre (municipal, interestadual, intermunicipal), cartão de estacionamento ou carteira da pessoa com deficiência emitida pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), pela Associação de Deficiêntes Físicos do Amazonas (Adefa) ou por outros órgão públicos ou privados.

No último sábado (22), o município vacinou contra a covid-19 pessoas com 35 anos completos ou mais com comorbidades ou com alguma deficiência permanente. Segundo a Sesau, de janeiro até o dia 22 de maio, já foram aplicadas 115.945 doses de imunizante contra a covid-19 no município.



Pontos de vacinação para pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente com 30 anos completos ou mais:

1. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

2. Igreja Universal - Águas Lindas

3. Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Júlia Seffer

4. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

5. Paróquia São Vicente de Paula - Paar

6. Paróquia Santo Inácio de Loyola - Icuí

7. Assembleia de Deus - Maguari

8. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

9. Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6

10. UBS Jaderlândia