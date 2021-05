Ananindeua começa nesta quarta a vacinação contra a covid-19 em professores da rede particular

Nesta quarta e quinta-feira (26 e 27), Ananindeua vai aplicar a primeira dose da vacina contra a covid-19 em uma nova categoria: os professores do ensino infantil da rede particular, que estão presentes em 192 escolas do município. Também nesta quarta-feira, vai começar a imunização de pessoas com 18 anos completos ou mais com comorbidades ou deficiência permanente. O horário para ambos os casos será das 8h às 13h.

Os profissionais da educação têm um posto específico no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizado na avenida Magalhães Barata, 26, na rua ao lado do Supermercado Líder BR, no bairro de Guanabara, em Ananindeua.

Já as pessoas com 18 anos completos ou mais com comorbidades ou deficiência permanente têm dez opções de pontos de vacinação: nove igrejas localizadas em vários bairros, além da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jaderlândia. Confira:

1. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

2. Igreja Universal - Águas Lindas

3. Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Júlia Seffer.

4. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

5. Paróquia São Vicente de Paula - Paar

6. Paróquia Santo Inácio de Loyola – Icuí

7. Assembleia de Deus - Maguari

8. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

9. Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6

10. UBS Jaderlândia



Documentação



Para receber a primeira dose do imunizante será necessário que todos apresentem RG, CPF e comprovante de residência. Para os profissionais da rede privada também é preciso apresentar o contracheque ou um documento de vínculo empregatício com a instituição de ensino.

Aquelas pessoas com comorbidades devem apresentar, também, documento com comprovação da comorbidade (receita médica com até três meses de validade ou laudo médico com até três anos de validade).



Pessoas com deficiência permanente devem apresentar, também, documento oficial de comprovação da deficiência permanente, laudo médico ou um dos seguintes comprovantes: passe livre (municipal, interestadual, intermunicipal), cartão de estacionamento ou carteira da pessoa com deficiência emitida pela Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), por outra associação das pessoas com deficiência e/ou entidade a qual está associado no estado do Pará.



Imunização dos professores



O Conselho Municipal de Educação dos profissionais realizou um levantamento indicando os professores que devem receber essa primeira dose do imunizante. Eles são convocados para comparecer nos dias e horários estipulados com base em um cronograma preparado para evitar aglomerações.



"Portanto, é importante ressaltar que o profissional tem que aguardar essa convocação para depois comparecer ao local de vacinação, na sede da Semed, munido dos documentos necessários", pontuou a Prefeitura de Ananindeua.



Nesta terça-feira (25), o município vacinou pessoas com 25 anos completos ou mais com comorbidades ou com deficiência permanente. Também realizou o segundo e último dia de vacinação dos profissionais da educação infantil da rede municipal.



Para iniciar a imunização dos profissionais da educação, o município recebeu 1.995 doses. Neste primeiro momento, o imunizante que está sendo aplicado é o da Astrazeneca/Fiocruz com a segunda dose indicada para aplicação em três meses (até 90 dias).