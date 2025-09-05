Rios voadores da Amazônia

A Floresta Amazônica, conhecida por sua densa vegetação e inestimável riqueza biológica, desempenha funções vitais para o equilíbrio ecológico da Terra. Entre as principais que exerce, destacam-se a absorção de dióxido de carbono (CO2) do ar, que ajuda a reduzir o efeito estufa, e a regulação do clima, por meio da evapotranspiração das árvores que mantém o regime das chuvas em várias regiões da América do Sul.

Essa transpiração da floresta libera cerca de 20 bilhões de toneladas de vapor d’água por dia. Esse volume supera os 17 bilhões de toneladas despejados diariamente pelo rio Amazonas e cria o fenômeno atmosférico conhecido como “Rios Voadores” – grandes correntes de umidade que circulam invisíveis pelo céu e impulsionam o ciclo hidrológico.

São gigantescos rios flutuantes se movimentando em várias direções. Estima-se que uma árvore de grande porte na Amazônia, em determinadas estações, chega a bombear mais de 1.000 litros de água por dia, segundo afirma o estudo "Transpiration of Trees in a Tropical Rainforest", realizado por Jordan & Kline (1977) e publicado na revista Journal of Applied Ecology. Estimativa reforçada pelos relatórios da Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia (LBA). Esse fluxo alimenta a regularidade das precipitações locais e distantes, principalmente no Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil e também em outros países como a Bolívia, Paraguai e Argentina.

A frequência das chuvas abastece reservatórios de água em localidades agrícolas e urbanas. Entretanto, o desmatamento e a degradação do bioma prejudicam o sistema potencializando a ocorrência de crises hídricas que comprometem as produções agrícolas, a distribuição de água potável, o fornecimento de energia das hidroelétricas e o avanço da savanização da Amazônia.

O uso inadequado e não regulamentado dos recursos naturais implica em graves consequências, muitas vezes facilitadas por soluções paliativas e ineficazes. A floresta em pé é um bem precioso que requer atenção contínua da sociedade civil e do poder público, com leis efetivas para o seu monitoramento e proteção.