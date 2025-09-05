Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Amazônia Viva chevron right

Bubalinocultura: Pará é consagrado como o maior produtor de búfalos do Brasil

Estado é pioneiro ao adotar sistema de rastreabilidade que garante qualidade e segurança à produção de búfalos

Ize Sena/Especial para O Liberal
fonte

Animais se tornaram um símbolo na região, ao fortalecer a economia e a cultura marajoara (Alex Ribeiro/Agência Pará)

Um gigante original da Ásia encontrou no estado do Pará um terreno ideal para se adaptar e reproduzir a espécie. Os búfalos são animais de grande porte, cuja genética foi favorecida pelas condições climáticas da região amazônica. A água, em abundância no estado, foi fator essencial para o desenvolvimento do animal, e para o consequente sucesso da bubalinocultura na região, consagrando o Pará como o maior produtor de búfalos do Brasil. 

O zootecnista da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Guilherme Minssen, destaca que a perfeita adaptação da espécie ao clima se deve, principalmente, à água. “Quando vieram para cá, encontraram no Arquipélago do Marajó e no Baixo Amazonas, um ambiente perfeito. Clima, temperatura e ambiente pluviométrico. Ou seja, tem água para o búfalo se desenvolver, não só na parte de rios, lagos, mas nós temos o inverno marajoara, onde o búfalo se dá muito bem. Hoje, nós consideramos que o búfalo está muito mais adaptado nas Américas do que na própria origem”, avalia.

Acredita-se que a origem do búfalo no Pará está ligada a duas versões: a importação da raça Mediterrâneo da Itália para a Ilha do Marajó, por um fazendeiro, em 1895, além das teorias sobre a chegada dos búfalos através de um navio que naufragou, o que obrigou os animais a nadarem até a costa da ilha. Seja qual for a verdadeira versão, o fato é que o búfalo se tornou um símbolo da região, sendo parte essencial da economia e da cultura marajoara. 

Uma vez ambientado, segundo o zootecnista da Faepa, o animal se torna mais produtivo. “Ele produz mais leite, carne, couro e trabalho. É muito importante lembrar que o búfalo é um animal de trabalho, tração e montaria na Ilha do Marajó. Algumas vezes, só ele atravessa aquela região. O búfalo era um animal que antigamente, nas décadas de 40 e 50 era exótico. Mas, chegou, se adaptou e se multiplicou devido ao meio ambiente. Hoje ele é uma das nossas referências dentro da zootecnia como produtividade”, destaca Guilherme Minssen.

Além do Mediterrâneo, no Brasil, há três raças predominantes: Murrah, Jafarabadi e Carabao. Destas, Murrah, Mediterrâneo e Jafarabadi são conhecidas pela produção de leite e carne, enquanto Carabao é valorizado pela rusticidade e carne. 

A genética diferenciada desses animais aliada às boas condições ambientais encontradas no Pará os torna mais longevos, férteis e eficientes na conversão de pastagens rústicas em proteínas de alta qualidade. Esse cenário favorece perspectivas de um futuro promissor. “O Pará tem o maior rebanho bubalino brasileiro. Mas a gente calcula que podemos ter de 4 a 5 milhões de búfalos, em áreas que são abertas, antropizadas e tem total condições de produzir. Temos muito para crescer ainda, aumentar esse volume de animais e ter condições do animal ter nutrição para poder evoluir”, acredita o especialista.

Rastreabilidade dos animais garante segurança à produção

image Sistema de rastreabilidade amplia a competitividade do setor no mercado nacional e internacional (Divulgação/Adepará)

De acordo com os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrados em 2023, o Brasil possui 1.672.956 cabeças de búfalos e o estado do Pará consolida sua posição como líder na produção no cenário nacional. O Sistema de Gestão Agropecuária (SIGEAGRO 2.0), ferramenta desenvolvida pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), registra um rebanho de 712.744 animais concentrados, principalmente, no arquipélago do Marajó e na região do Baixo Amazonas. 

E para garantir segurança, transparência e qualidade para a produção pecuária paraense, o estado instituiu o programa Pecuária Sustentável, por meio do Decreto nº 3.533/23. A iniciativa, executada pela Adepará, é uma política pioneira no país que promove a sustentabilidade da cadeia da pecuária com o objetivo de garantir maior responsabilidade social, ambiental e sanitária para essa atividade econômica. 

Uma das ações do programa é o Sistema de Rastreabilidade Bovídea e Bubalina do Pará (SRBIPA), que já realizou uma identificação piloto em 2 mil búfalos no ano passado. O programa está sendo implementado em fases e atualmente encontra-se na adesão voluntária dos produtores. No último mês de agosto, iniciou-se a terceira etapa. A partir de janeiro de 2026, se inicia a fase obrigatória para todos os animais que irão transitar no estado. E em janeiro de 2027, a expectativa da Adepará é que todo o rebanho paraense  esteja identificado. 

Na prática, as ações desenvolvidas pelo Sistema acompanham a vida do animal desde o seu nascimento até o abate. Mas isso só é possível com o auxílio de elementos oficiais de identificação, compostos por um conjunto duplo: um brinco de identificação visual, na cor amarela, e um botão eletrônico, na cor azul, fabricado com tecnologia para radiofrequência, acompanhados de seus respectivos pinos fixadores. 

Rebanho identificado

Tanto o brinco quanto o botão eletrônico devem conter a mesma numeração, de quinze dígitos, iniciando com os números 076 que identificam o animal como oriundo do Brasil, além de apresentar características específicas, como o símbolo do mapa do Pará e a sigla SRBIPA. 

“Cada animal recebe um número, como se fosse um CPF, o qual trata informações como, sexo, faixa etárias e vacinações obrigatórias”, explica a gerente de Rastreabilidade da Adepará, a médica veterinária, Barbara Lopes, ao reforçar que produtores que têm até 100 cabeças de bovinos ou bubalinos recebem sem custo os elementos de identificação individual e a aplicação dos brincos do programa. 

A Adepará alerta que a aplicação dos dispositivos deve ser feita individualmente, um em cada orelha do animal, e que tanto o brinco visual quanto o botão eletrônico devem ser fabricados conforme as normas do Comitê Internacional para Registros de Animais (ICAR).

Barbara Lopes destaca os impactos positivos na segurança sanitária e na sustentabilidade, ao garantir maior transparência ao longo da cadeia produtiva, desde a fazenda até o frigorífico. “Muitos países importadores exigem carne bovina rastreável, com comprovação de origem. Além disso, o produtor pode realizar a gestão mais eficiente da produção, com controle mais ágil do rebanho (pesagem, alimentação, reprodução e sanidade). Essa gestão da propriedade já é feita pelos grandes produtores rurais e agora, através do SRBIPA os pequenos produtores também têm a oportunidade de realizarem a gestão eficiente de suas propriedades”, garante.

A gerente de Rastreabilidade também afirma que o Sistema representa um avanço significativo em relação ao modelo anterior de rastreabilidade por lote, realizado através da Guia de Trânsito Animal. “A rastreabilidade individual facilita a identificação precisa de focos de doenças, permitindo intervenções rápidas, redução de perdas e controle mais eficiente de enfermidades pela Adepará. Em relação a questões ambientais, a associação direta de cada animal à propriedade de origem permite verificar se a produção está ocorrendo em áreas regulares do ponto de vista ambiental, contribuindo para a pecuária sustentável e livre de desmatamento ilegal”, afirma Barbara Lopes.

Sabores que enchem os olhos e a mesa

image Derivados do leite de búfala também se beneficiam do sistema de rastreio (Chico Anastácio/Fazenda Mironga)

A bubalinocultura no Pará também é representada quando o assunto é a gastronomia da região amazônica. De acordo com o zootecnista da Faepa, Guilherme Minssen, a carne de búfalo é um dos produtos com grande potencial, destacando-se por ser mais magra e ter menos colesterol que a carne bovina. 

“É uma carne que tem muito mais irrigação sanguínea, então ela tem proteína de alta qualidade e isso nós conseguimos transmitir para a população com um preço menor, ou seja, é mais competitiva que carne bovina”, avalia Guilherme.

Outro produto de destaque na mesa marajoara é o queijo de búfala, que possui Indicação Geográfica, um instrumento de propriedade industrial usado para identificar a origem de um determinado produto ou serviço, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). 

A iguaria é o único produto lácteo genuinamente paraense. Guilherme Minssen explica que a maior concentração de gordura e proteína no leite de búfala faz com que a produção de queijo seja mais eficiente: “são necessários apenas oito litros de leite de búfala para produzir 1 kg de queijo, enquanto 12 litros de leite de vaca são necessários para a mesma quantidade”.

Quem entende bem sobre a qualidade do queijo produzido no Marajó é a presidente da Associação dos Produtores de Leite e Queijo do Marajó (APLQMARAJO), Gabriela Gouveia. Ela também é gestora da Fazenda Mironga, um lugar que une sabor e tradição na Ilha. O negócio, que hoje conta com 80 animais, sendo destes 40 búfalas em lactação, traz a atividade da cadeia produtiva do búfalo no DNA. “Com carga histórica e cultural latente, a pecuária faz parte da atividade familiar há quatro gerações”, conta Gabriela.

A produtora destaca a importância da rastreabilidade para a segurança do rebanho no Marajó. “A rastreabilidade está sendo implantada recentemente. Isso é legal para controle do rebanho e também controle sanitário, o que garante a origem e procedência do rebanho”. E ela faz um alerta: “é impossível produzir um bom queijo do Marajó, por exemplo, sem sanidade do rebanho. Então, estamos esperançosos com esse controle”, complementa.

Para Gabriela, o valor do búfalo vai muito além do financeiro. “Como repetimos sempre, o búfalo é de fundamental importância para o nosso território. Fixa o homem no campo, é propulsor da economia local, mas além disso, ele é troca! Quem convive com os búfalos percebe essa relação, interage com diversos ecossistemas de maneira harmoniosa, permite manejo e determina suas preferências”, finaliza.

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

bubalinocultura

búfalo

revistaamazoniavivaoliberal2025

oliberal
Amazônia Viva
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Ícone Play Vídeo

Dira Paes, Fafá de Belém, Daniel Munduruku e Elza Lima conversam sobre a Amazônia

Ícone Play Vídeo

Lia Sophia

Ícone Play Vídeo

Fafá de Belém

Ícone Play Vídeo

Elza Lima

Ícone Play Vídeo

Eliene Tenório

Ícone Play Vídeo

Rafael Rocha

Ícone Play Vídeo

Rebeca Lindsay

Ícone Play Vídeo

Ruth Souza

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda