Volume na calça: Bruno Montaleone, ex de Sasha, posta foto e 'volumão' impressiona web

Bruno Montaleone, ex-namorado de Sasha Meneghel, postou uma foto em suas redes sociais. Apesar de estar sem camisa, o que chamou mesmo atenção no clique foi o "volumão" na calça do rapaz. O post, que foi feito na sexta-feira (20), continua rendendo neste sábado (21). As informações são do Portal IG.

O volume nada indiscreto de Bruno acabou fazendo com que a foto fosse difundida em vários perfis de fofocas no Instagram e entre usuários do Twitter. Até o momento, o ator não falou sobre o assunto.