Viviane Araújo exibe corpo sarado durante mini férias em cenário paradisíaco

Viviane Araújo encantou os fãs ao posar na beira da janela, curtindo um final de tarde, em Pernambuco, na última quinta-feira (23). No clique, a atriz de 46 anos aparece vestindo um shortinho branco que deixa o shape saradíssimo em evidência. As informações são do Metropolitana 98.5 FM.

“Luz de fim de tarde! #job”, escreveu na legenda da publicação.

Não faltaram comentários elogiando a boa forma da sambista. “Deusa”, disse uma seguidora próxima. “Perfeição”, afirmou uma segunda. “Sempre linda”, opinou a terceira.