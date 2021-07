Virgínia Fonseca mostra boa forma 32 dias após o parto

Virgínia Fonseca, companheira de Zé Felipe, costuma registrar seus momentos diários no Instagram. Neste sábado (3), a moça mostrou a boa forma após 32 dias do parto de Maria Alice, primeira filha com o sertanejo.

A nora de Leonardo contou que já perdeu 13kg nesse período.

'Estou inchada. Estava fazendo drenagem três vezes por semana, mas tem dias que não faço. Correria louca. Estou sendo bem verdadeirona, mostrando gordura, estrias e celulite. Que se dane", disse ela', disse.