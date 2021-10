Viih Tube exibe roupa de treino e detalhe deixa fãs de boca aberta: 'Mostrou demais'

A youtuber e ex-BBB, Viih Tube compartilhou um vídeo em seu TikTok que deixou os seguidores completamente chocados nas redes sociais. De acordo com alguns fãs, o traje “diferentão” deixava a mostra mais vários detalhes do corpo da loira. As informações são do Portal Metropolitana FM.

“A melhor combinação: Conforto & Estilo!”, escreveu na legenda da publicação. No entanto, o que realmente ganhou a atenção dos internautas foi a transparência e os piercings da youtuber, que ficaram em evidência.

Viih Tube não comentou nada sobre o ocorrido, mas vários fãs elogiaram e confessaram que também tem vontade de colocar uma joia no corpo.