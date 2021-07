VÍDEO: MC Mirella usa lingerie transparente e se mostra com as pernas abertas

Em um vídeo para lá de sensual, MC Mirella se mostrou com uma lingerie transparente, nesta sexta-feira (16), em seu perfil no Instagram. Os seguidores da funkeira a viram com as pernas abertas e se tocando.

Em uma transição onde, primeiro apareceu com um roupão, depois com o look provocante, Mirella fez caras e bocas para a câmera.

Em menos de três horas, o post ultrapassou as 213 mil curtidas.