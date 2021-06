VÍDEO: Gerente do Ciretran troca agressões com condutor em distrito de Almeirim

Uma briga de trânsito vem repercutindo entre a população da cidade de Almeirim, no Pará, nos últimos dias. Nas imagens, o gerente da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do distrito Montes Dourados, Antonio Francisco de Souza Jambo, é flagrado trocando agressões com o condutor de uma motocicleta, identificado como Rafael Mendes. A confusão na tarde do último sábado (19) e dividiu opiniões.

O registro mostra Antonio Jambo descendo rapidamente de uma caminhonete do Detran e indo em direção ao motociclista, que está parado no acostamento. Neste momento, Jambo bate no rosto do condutor e é contido por outro homem durante a confusão. Uma mulher que estava com o motociclista também tenta apartar a briga. Os dois estavam sem capacete, o que teria iniciado toda a confusão.

O motocilista Rafael Mendes conta que foi perseguido durante menos de cinco minutos por Jambo. Os dois já teriam tido desentendimentos anteriormente por conta da documentação do veículo e pelo motorista não ter carteira de habilitação. O condutor acredita que essa possa ter sido a motivação de tudo. "Minha esposa caiu e ralou o braço e as costas. Ele já desceu dizendo: 'vou pegar minha arma e dar um tiro na tua cara'. Então ele foi no carro, saiu com as mãos para trás e quando voltou deu um soco. Eu empurrei ele e algumas pessoas apartaram a briga", conta.

Em seguida, os dois foram conduzidos a prestar esclarecimentos na delegacia do município, onde registraram um boletim de ocorrência sobre o caso.

O outro lado

Flagrado nas imagens, Jambo alega que tudo teria ocorrido durante uma blitz volante realizada pelo órgão ligado ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Ele diz ainda que antes de partir para cima do motociclista, foi agredido. "Estávamos fazendo uma blitz volante na cidade. Eu estava de carro. Esse rapaz passou por mim, junto com a companheira dele, e eu fui dizer pra eles colocarem o capacete. Fui descer do carro e pedir que eles colocassem o capacete, mas acho que ele não entendeu. Então ele virou e me deu um murro na cara. Só que isso não aparece no vídeo", detalha.

O diretor conta que após a agressão, teve uma reação e empurrou o rapaz. "Eu registrei uma ocorrência policial. Ele me agrediu realmente e, inclusive, atestei isso no corpo de delito. Ao contrário dele, que não deu em nada. É um rapaz reincidente dentro do Detran, que já foi multado duas vezes. Eu estou tranquilo porque sei que não cometi nenhum erro", aponta Jambo, que já foi notificado pelo Detran a dar esclarecimentos do ocorrido.

Em nota, o Detran informou à reportagem que "não compactua com qualquer tipo de agressão ou violência". O comunicado reitera ainda que órgão "irá apurar as circunstâncias para tomar as devidas providências em relação à conduta do gerente da Circunscrição e do motociclista, por estar dirigindo sem capacete e sem carteira de habilitação".