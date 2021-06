VÍDEO: Carreta carregada de milho tomba na BR-316, em Benevides

Uma carreta carregada de milho tombou na BR-316, em Benevides, na manhã desta segunda-feira (28). A carga tomou parte da via e um intenso engarrafamento já se forma no local, desde por volta das 8 horas da manhã.

Vídeos registrados por motoristas mostram que pessoas estão no local colocando o carregamento em sacos para a desobstrução da via. Não há informações do que possa ter ocasionado o acidente e nem relatos de feridos.

A redação integrada de O Liberal acompanha o caso.