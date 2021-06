VÍDEO: Gracyanne Barbosa rebola em pole dance e dispara: ‘Belo que lute’

Poderosa e sexy, Gracyanne Barbosa costuma sempre compartilhar momentos bem humorados em suas redes sociais com os seguidores. E desta vez, ela resolveu mostrar suas “duas" personalidades dançando no pole dance.

Em um vídeo do Instagram, ela exibiu habilidade e delicadeza com um look branco ao som de My Heart Will Go On, música tema do filme Titanic. Mas, quando todos achavam que ia ser apenas isso, ela botou o corpão pra jogo em um shortinho jeans e rebolou muito ao som de funk.

"Minhas 2 personalidades (risos) Belo que lute pra entender", brincou ela na legenda da publicação. E ainda instigou os fãs: “Qual vcs se identificam mais?”.

Os fãs e amigos de Gracyanne aprovaram o vídeo, tecendo elogios. Alguns outros também falaram qual “personalidade” se identificam.