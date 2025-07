Verão em Salinas é sinônimo de beleza, diversão e autocuidado para Thaís Oliveira

A temporada de verão em Salinópolis, no nordeste paraense, é um verdadeiro ritual de bem-estar para muitas pessoas. Para a enfermeira Thaís Oliveira, de 27 anos, os dias de sol e mar, na praia do Atalaia, são sagrados. Mesmo com a rotina intensa de trabalho, ela faz questão de reservar tempo para estar em Salinas, ainda que por pouco tempo.

“Minha relação com o verão é muito boa. É o momento para a gente se divertir, buscar tranquilidade com os amigos, com a família. O verão é sinônimo disso. Todo final de semana de chuva, pelo menos o final de semana, eu tenho que estar aqui”, conta Thais, que esbanjou beleza na areia da praia da Atalaia.

Neste ano, ela conseguiu aproveitar apenas um fim de semana por conta do trabalho, mas garante que estar presente, mesmo que por pouco tempo, já vale a pena. “Sempre busco aproveitar de alguma forma. Curtir a praia, pegar um solzinho, comer e se divertir. Essa é uma forma da gente se sentir bem”, conta Thaís.

Além do lazer, o verão também é, para Thaís, um momento de esbanjar beleza e exibir o corpo bem definido. “Tenho cuidado com a alimentação, beber bastante água, fazer bastante academia. Esses são os cuidados que são importantes para o verão, mas para além dele”, destaca.

Com disciplina e foco, Thaís revela que a preparação para a estação começou bem antes da temporada de veraneio. Em relação aos verões anteriores ela conta que esse ano a academia não foi todos os dias, mas que se dedicou. “Malhei e ainda estou malhando, pelo menos três vezes na semana. Estou tentando ainda achar um corpo bonito”, afirma.

Para ela, o verão é mais do que bronzeado e paisagem bonita, mas também é uma oportunidade de renovação e bem-estar. “O verão é um momento de tranquilidade, de amor, de se divertir e buscar a paz. E aqui em Salinas a gente encontra tudo isso. Não troco isso por nada, ainda mais porque a diversão entre amigos também é garantida”, relata.