Vera Fischer aparece molhada e eleva temperatura com biquini branco minúsculo

Vera Fischer, a eterna musa da TV brasileira, costumeiramente presenteia fãs no Instagram com registros de tirar o fôlego. Em clique, postado nos últimos dias, a famosa atriz exibiu o corpaço usando apenas um biquíni branco minúsculo e incendiou as reações na web.

“Pessoal, hoje é dia de Yemanjá, Rainha das águas. Não é ‘TBT’, mas a saudade do mar é imensa! Não ponho os pés no oceano desde o início da pandemia. Vamos torcer pra podermos sair e aproveitar o que a natureza tão gentilmente nos oferece, mas com segurança. Boa terça-feira a todos. Beijos da sua sempre”, escreveu a musa.

Os comentários, claro, foram bem quentes – ” Uauuu, que linda, Vera, nós te amamos”, disse a fã. “Paraaa, Meu Deus, Olha que corpo espetacular esse. Diva. Meu dia ficou menos nublado”, elogiou o seguidor.