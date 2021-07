Veja aqui novo ensaio sensual de Letícia Spiller: 'Pelada'

A musa Letícia Spiller ostentou boa forma, aos 48 anos. Em novo ensaio sensual, publicado no seu perfil do Instagram, a beldade mostrou toda sua beleza. As informações são d'O Dia.

"Naked", escreveu Letícia na legenda da imagem, que em tradução livre quer dizer "pelada".

A atriz recebeu diversos elogios de amigos famosos. "Lelê, você é uma obra de arte", disse a também atriz Cristiana Oliveira. Comentários como "linda", "gata" e "maravilhosa" também foram deixados por atrizes como Carla Marins, Samara Felippo, Virgínia Cavendish, entre outras.

VEJA: