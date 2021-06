Veículo capota na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira

Um veículo doméstico capotou na avenida Pedro Miranda com a Lomas Valentinas, por volta das 8h40 da manhã desta segunda-feira (21), no bairro da Pedreira, em Belém. Segundo testemunhas, o condutor do carro modelo Chevrolet Cruze atingiu a traseira de um Fiat Fiesta, o que ocasionou o capotamento. O acidente ocorreu quase na esquina em que fica um posto de combustível.

O filho do motorista do automóvel que capotou, que preferiu não se identificar, relatou à reportagem que o pai seguia pela avenida, quando tentou desviar do segundo veículo e não conseguiu. O motorista atingiu a lateral traseira e lateral esquerda do Fiat Fiesta e capotou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Não há informações se uma das partes envolvidas no acidente estava em alta velocidade.

Um agente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) está no local para reordenar o trânsito, que está complicado no trecho. Os dois motoristas envolvidos no acidente continuam no local.