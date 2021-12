Vacinação contra covid-19 prossegue em Benevides nesta segunda (20)

A Prefeitura de Benevides programou a continuidade da vacinação contra a covid-19 para esta segunda-feira (20) em três espaços do município. No caso, serão aplicados imunizantes no público-alvo, de 8 as 13 horas, na Unidade Básica de Saúde de Benfica, no CRAS Murinin e no Ginásio Nagibão.

Como repassa a gestão municipal, a primeira dose será aplicada em quem possui 12 anos de idade ou mais; a segunda dose de todos os imunizantes (Pfizer, AstraZeneca e Coronavac), para quem está no prazo; a terceira dose será destinada para pessoas idosas de 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose há mais de seis meses.