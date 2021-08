Usando fio dental, Viviane Araújo mostra corpaço em TBT de Carnaval

A atriz Viviane Araújo voltou atacar com a boa forma na internet. Dessa vez, a morena postou vídeo relembrando um momento no Carnaval carioca, como madrinha de bateria do Salgueiro. Usando muito brilho e fio dental, a bela ganhou elogios.

'#tbt de paixão, de amor, de saudade q eu tenho desse lugar e dessa comunidade!', postou.

Muitos famosos e fãs aproveitaram para comentar o post no instagram. 'Rainha', disse a também atriz Vanessa Giacomo. 'Rainha eterna, a única que verdadeiramente sabe sambar', elogiou outra.