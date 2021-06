Trabalhador é atingido por descarga elétrica e fica pendurado em andaime no Pará

Um trabalhador passou por apuros na tarde desta quarta-feira (2), no bairro Santa Clara, em Santarém, no oeste paraense. Nestor Alves Fernandes, de 43 anos, foi atingido por uma descarga elétrica no momento em que pintava a fachada de um laboratório da cidade, na avenida Presidente Vargas. O acidente ocorreu após o rolo de pintura usado por ele encostar em um cabo de alta tensão da rede de energia elétrica.

O pintor usava um equipamento de proteção individual que o prendia a um andaime. O impacto da descarga elétrica foi tão grande que a vítima foi arremessada de cima das tábuas que serviam de apoio. Ele chegou a ficar pendurado, de cabeça para baixo e inconsciente, em cordas presas aos cabos do EPI enquanto aguardava por socorro. Nestor sofreu queimaduras de 3º e 4º grau.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que tem base fixada próximo de onde o acidente ocorreu, foi atender a ocorrência. Entretanto, foi necessário acionar o resgate do Corpo de Bombeiros por conta da altura do andaime em que a vítima estava.

Nestor foi, primeiramente, resgatado com o auxílio de uma escada para que pudesse receber os primeiros socorros. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, onde foi conduzido para o setor de estabilização após relatar que não estava sentindo as pernas. As informações são do G1 Santarém.