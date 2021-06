Totalmente nua, Gabi Prado exibe bumbum e seios fartos em posições picantes

Gabi Prado, ex-“A Fazenda”, surpreendeu a web ao aparecer completamente nua em cliques picantes. A influenciadora digital, de 34 anos, mostrou suas curvas e bumbum e seios fartos em posições sensuais. As informações são do Observatório G.

Nos cliques, Gabi ficou à vontade e posou sem roupa. Como ela mesma afirmou, está se namorado e quis compartilhar uma reflexão com seus seguidores. “Era uma vez, um ex que disse isso pra mim: você está velha e feia, se não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Mal sabe ele que hoje eu estou namorando com minha auto-estima e amor próprio”, escreveu ela.

A famosa, que também esteve em “De Férias Com Meu Ex”, recebeu inúmeros elogios nos comentários. “Gostosa”, comentou um seguidor. “Quero ficar velha e feia que nem você”, ironizou outra fã. “Ah linda, gostosa e inteligente”, garantiu outra admiradora.