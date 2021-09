Suzy Cortez convida internautas a conhecerem a verdadeira beleza sul-americana

A modelo e ex-Miss Bumbum Brasil Suzy Cortez não esconde o investimento que faz no seu maior patrimônio - o corpo escultural - e na escolha pela mais conhecida e acessada plataforma de conteúdos adultos, o Onlyfans, como sua principal vitrine. A gata inclusive já assumiu que seu perfil é aberto apenas a estrangeiros, que pagam pelo acesso a fotos exclusivas em euros.

a noite desta segunda-feira (20), a morena presenteou os seguidores com um aperitivo do que os admiradores V.I.P. inscritos no seu perfil do Onlyfans costumam ver, e, claro, aproveitou para fazer um merchand e recrutar novos 'followers'. "Hola mis amores! Tengo mucho hot contenido que quiero compartir contigo y para que lo disfrutes!! Te espero!", escreveu a musa na legenda.