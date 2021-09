Susy Cortez exibe barriga definida e deixa à mostra tatuagem íntima

A modelo Suzy Cortez já mostrou que de inibida não tem nada e que flerta com as câmeras na maior intimidade. Não é a toa que a ex-Miss Bumbum é uma das famosas que se renderam ao Onlyfans, plataforma de conteúdo adulto vinculada ao Instagram.

Nesta sexta-feira (10), a influencer postou mais um clique arrasador mostrando o abdome definido pela rotina de exercícios destinados a manter a boa forma. A inspiração veio justamente da disciplina. Na legenda do post, Susy aconselha: "Acorde para viver o melhor da sua vida hoje, acorde para ser feliz agora, acorde para realizar as suas metas mais importantes e as menos importantes também - afinal, elas são suas. 🚀"

No lado esquerdo da barriga, acima da marca do biquíni, é possível ver a tatuagem que a modelo fez em homenagem ao craque argentino Leonel Messi, em junho deste ano. A tattoo, inclusive, foi motivo de curiosidade pra muita gente, já que a beldade revelou ter feito duas. Uma na virilha e outra em local ainda mais íntimo . Confira: