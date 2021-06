Sucesso do cine pornô, Elisa Sanches posa de fio-dental e exibe seios gigantes

Musa da indústria pornográfica nacional, a atriz Elisa Sanches, de 39 anos, publicou um vídeo do TikTok nesta quinta-feira (17), em que aparece de calcinha fio-dental, mostrando as partes íntimas e ostentando seios fartos. A morena dublou a fala de um programa humorístico para brincar com os seguidores e provocou reações entusiasmadas. O post foi destaque no portal Observatório G.

“Seja membro amores em uma dessas duas plataformas e tenha conteúdos exclusivos além de bate papo comigo!”, escreveu na legenda da publicação, em que exibe o corpão. Nos comentários, os fãs deixaram comentários fervorosos para a atriz pornô. “A Elisa é meu sonho de consumo”, disparou um. “Tá perfeita com esse fio-dental”, disse outro admirador. “A mulher mais gostosa do pornô nacional”, declarou outro.

Recentemente, a atriz relatou o encontro que teve com um famoso. “Foi em 2013, uma certa vez fui chamada para um encontro e ao chegar no local percebi que era um famoso. Logo o cumprimentei, sempre fui fã do trabalho dele. Atendi e após o atendimento - com sexo - ele pediu que eu realizasse uma fantasia e pisasse em cima dele e que após isso a fantasia dele estaria completa. Eu realizei o pedido e ao final agradeceu e disse que ficou satisfeito”, disse ela.