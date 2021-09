Solteira, Grazi Massafera esbanja barriga trincada e diz: 'hoje tô é exibida mesmo'

Grazi Massafera tirou o fôlego dos seus seguidores do Instagram ao compartilhar cliques na Praia de Ursa, em Portugal. Recém separada de Caio Castro, a atriz exibiu seu corpo sarado em um micro biquíni que deixava suas pernas torneadas à mostra e escreveu. “Podia legendar com aquelas frases de efeito … mas não porque hoje tô é exibida mesmo. pronto ! #câncercomleão”. Confira:

A publicação ganhou diversos comentários, inclusive da modelo Isabeli Fontana, que escreveu. "CORPÃO MONA". Já Rafael Primot comentou. "Gata, a mais bela de todas! Saudades de rir com você". Um fã foi além dos elogios físicos e ressaltou o trabalho da artista. "Vc é tão maravilhosa, tão caprichosa, vc se esforça muito com o seu trabalho, você merece muito reconhecimento não só do Brasil como do mundo todo, vc da o melhor de si, vc é perfeita juro, é sério, me arrepio a cada publicação sua que vejo. Você é maravilhosa, uma verdadeira rainha, vc vai muito muito longe, o mundo é seu", declarou ele.

Depois do término com o ator, Grazi resolveu viajar e atualmente vem compartilhando com seus seguidores sua temporada em Portugal.