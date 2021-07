Sobre moto em movimento, Isis Valverde aparece de maiô cavado e ganha elogios

Isis Valverde movimentou as redes sociais e deixou os seguidores impressionados na manhã desta quarta-feira (28). A atriz postou um vídeo inusitado em seu perfil do Instagram onde aparece em cima de uma moto em movimento e faz uma pose inusitada. As informações são do Portal Metropolitana FM.

No registro, ela está usando um maiô cavado, que facilita sua performance e fdestaca as curvas. “Segura porque hoje é só quarta baby! Foco!’, escreveu ela na legenda.

Os fãs ficaram surpresos e deixaram vários comentários na publicação. “Se na quarta está assim imagino o final de semana”, disse um seguidor. “Uau, corajosa”, elogiou uma outra fã. “Segura a Ritinha”, falou um outro seguidor.