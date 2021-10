Simaria esquenta o clima na web com ensaio sensual : “Como veio ao mundo!”

A cantora Simaria, da dupla com Simone, deixou os seguidores sem palavras na tarde desta sexta-feira (22), ao postar as imagens de um ensaio fotográfico nos Stories do Instagram. Em um dos cliques ela aparece bem à vontade, com o corpo coberto apenas em algumas partes pelos lençol da cama.

Recentemente, a cantora Simaria publicou um vídeo pra lá de divertido em seu Instagram Stories na companhia da filha, Giovanna, de apenas 9 anos. Na ocasião, a garotinha foi questionada pelos internautas como a sertaneja estaria se sentindo, após o divórcio com com o espanhol Vicente Escrig.