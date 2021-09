Seminua, Maraísa posa em clique ousado com as mãos nos seios e dispara: ‘Ninguém me segura’

A cantora Maraísa, da dupla sertaneja com Maiara, surpreendeu os internautas ao posar bem à vontade, na última segunda-feira (20). Ela compartilhou vários cliques ousados que fez para um ensaio fotográfico. As informações são da Quem.

Na maioria das fotos, a artista aparece cobrindo com seios usando as duas mãos e brinca com diversas posições artísticas. "Esta semana ninguém me segura. Tô voando", escreveu na legenda da publicação.

Os internautas não deixaram a ousadia de Maraíza passar despercebido. As fotos receberam vários comentários. “Geeeente marré abusaaaaada!”, escreveu um. “Eitaaa”, escreveu Danilo Gentili. “Linda e maravilhosa”, afirmou uma terceira.