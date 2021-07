Sem sutiã, Gracyanne Barbosa sensualiza com bocão vermelho em vídeo

Gracyanne Barbosa se rendeu a um viral nas redes sociais e postou um vídeo onde aparece toda arrumada em um pulinho. A musa fitness primeiro surgiu com um look simples, uma camiseta e calça, mas depois apareceu com um blazer, mas sem sutiã. Na parte de baixo, uma calcinha minúscula que pôde ser vista pelos mais seguidores atentos.

“Sextou com essa trend que já passou”, brincou a influencer.

“Musa é musa né gente!”, comentou a influencer Kethellen Soares. “A maior”, escreveu o humorista Álvaro. “Que mulher é essa”, elogiou uma seguidora.