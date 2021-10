Samara Felippo faz alerta sobre a pandemia com foto ousada

A atriz Samara Felippo, de 42 anos, decidiu unir engajamento e consciência social em um só post e publicou uma imagem em que aparece de costas vestindo apenas uma jaqueta jeans, um top e uma calcinha. Nas mãos, ela ergue duas máscaras de proteção, para lembrara que a pandemia ainda não acabou e os cuidados precisam ser mantidos.

Samara também aproveitou para deixar seu protesto em um dia marcado por atos públicos em várias cidades do país contra o governo Bolsonaro.

"Ainda é importante lembrar: fora, Bolsonaro! A pandemia não acabou. Estamos flexibilizando mais, só que ainda não é seguro aglomerar. Use máscara. Você pode usar uma descartável por até três dias se não danifica-la", aconselhou.

A abordagem usada para deixar a mensagem aos seguidores no Instagram foi, na explicação da própria atriz, uma forma de aumentar o "engajamento" para passar seu recado. "É só deixar ao ar livre e revezar com outra. Mascaras de pano não são tão eficazes. Use os modelos seguros KN95 ou Pff2.São as que tenho nessa foto ilustrativa e de engajamento. Fique bem", assinalou.