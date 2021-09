Saiba quem é a ‘Mulher Marimbondo' que viralizou na web com bumbum avantajado

A carioca Suelen Bissolati, de 28 anos, é a dona do bumbum mais comentado nas redes sociais nos últimos dias. Ela viralizou na web ao ser gravada curtindo uma praia e chamando atenção por ostentar glúteos ultra avantajados. As informações são do jornal Extra.

No vídeo, o homem que fez o registro brinca dizendo que “o marimbondo” a mordeu. A frase rendeu o título para a modelo fitness de “Mulher Marimbondo”. Veja:

Em entrevista ao Extra, a influenciadora afirmou que é muito difícil passar despercebida pelos locais. O corpão é fruto de foco alimentar e dedicação na academia. "O treino é pesado e muito intenso”, acrescentou, contando que treina quatro vezes na semana com o mesmo personal de Gracyanne Barbosa.

Não pense que ela se chateou com o novo “apelido”. Suelen garantiu que pretende usar o espaço para incentivar outras mulheres a se sentirem bem, principalmente aquelas que foram vítimas de violência doméstica, igual a ela.

"Eu venci, e desejo que elas também vençam! Estamos vivendo uma fase onde nós mulheres conquistamos nosso espaço, somos empoderadas, seguras, confiantes e não deveremos temer a nada . Eu estou pronta a ajudar mulheres se reconstruírem, se reencontrarem e, principalmente, se livrarem dessas relações que as destroem”, finalizou.