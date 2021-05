Sabrina Sato publica fotos sensuais com look transparente: ‘Não vou guardar’

Sabrina Sato elevou a temperatura da web, nessa quinta-feira (20), ao apostar em um look bastante sensual. Nos registros compartilhados no Instagram, a apresentadora aparece usando um body e saia pretos e transparentes, destacando as curvas.

"Não vou guardar e nem esperar pra usar", escreveu a apresentadora sobre o modelito na legenda da publicação, que recebeu muitos comentários dos fãs.

"Musa", "maravilhosa" e "deusa" foram alguns do adjetivos deixados pelos admiradores da ex-“BBB”.