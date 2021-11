Rita Cadillac posta imagem esbanjando boa forma e fãs elogiam

Rita Cadillac encheu a tela da sua rede social mostrando que está em ótima forma. Com uma jaqueta laranja e um shortinho bem curtinho, a ex-chacrete esbanjou charme.

Além do sorrisão estampado no rosto, Rita escreveu na legenda da publicação: "Bom dia!!! Uma sexta-feira abençoada com muito amor, saúde e alegria. Beijinhos no coração amo vocês!!"

Os fãs e admiradores não perderam a oportunidade de elogiar a artista com comentários: "Que saúde, heim", disse uma. "Belíssima", disse outra.