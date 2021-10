Rihanna posta foto do bumbum e atiça seguidores: 'Isso é pra você'

Rihanna utilizou seu Twitter, na noite de domingo (17), para enlouquecer seus seguidores postando uma foto dando um 'close' no bumbum. "Se você acordou tarde... isso é para você", descreveu ela no clique pra lá de ousado, confira:

A foto repercutiu na internet e levou o nome da cantora para os assuntos mais comentados do Twitter. "Essa publicação curou a minha insônia", respondeu um fã. "Garota?! Queria dar um tapão", comentou um brasileiro. "Rihanna pelo amor de deus me dá uma chance faça tudo o que vc quiser com a minha alma", declarou outra. Apesar do registro ousado, alguns aproveitaram para 'zoar' o fato da artista não lançar músicas novas. "Não queremos ver sua bunda, queremos novas músicas", confessou um.

Em outra publicação, agora divulgando seu desfile anual de lingeries, o 'SavagexFenty', a morena sensualizou exibindo seu 'corpão', veja: