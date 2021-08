Renata Frisson mostra porquê é um fenômeno de visualizações nas redes sociais

Fenômeno nas redes sociais, Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, acumula mais de 1,6 milhões de seguidores no Instagram com cliques pra lá de ousados, que alimentam o apetite de seus seguidores, predominantemente homens. A gata ficou conhecida por sua carreira no funk, no estilo batizado de "proibidão", marcado por letras com forte apelo sexual.

Depois de dar um tempo da música, durante a quarentena, para investir em seu perfil no Only Fans, onde já chegou a ocupar o topo do ranking das musas mais curtidas na plataforma, ela sempre faz a page view disparar com seus cliques provocantes. Confira aqui alguns desses momentos: