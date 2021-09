Renata Frissom exibe marquinha de bronzeamento com fitas e leva os fãs à loucura

Renata Frisson abriu a caixa de perguntas do Instagram para seus seguidores e brindou os fãs com fotos que deixaram muito marmanjo babando. A Mulher Melão abriu a sessão interativa com uma foto em contraluz mostrando a silhueta nua em frente a uma janela. Na sequência, consultou as preferencias de seu público quanto às muitas nuances de seu trabalho como modelo.

Questionada sobre o que achava das mulheres terem ciúme dos conteúdos que ela publica, a (agora) loira respondeu que isso é uma bobagem porque mulher bem resolvida sabe admirar a outra. Um fã peguntou qual é a posição preferida da musa, que disparou: A posição Nº 1 do Brasil no Onlyfans.

Ao final de uma longa sequência de posts, Renata presenteou os seguidores com uma pequena mostra do resultado de uma sessão de bronzeamento com fita, usando um biquíni minúsculo e deixando as partes íntimas quase à mostra.