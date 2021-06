Participante de reality show aparece se masturbando em vídeo; equipe condena vazamento

O modelo e apresentador de TV, JP Mantovani, de 41 anos, que atualmente participa do “Power Couple Brasil”, ao lado da mulher Li Martins, teve um vídeo íntimo vazados nas redes sociais nos últimos dias. A assessoria de imprensa do famoso se pronunciou sobre a gravação.

"O vídeo do artista é antigo. João Paulo era bem mais novo na época. Infelizmente alguém de má-fé vazou o conteúdo para prejudicar o participante", diz o texto compartilhado nas redes sociais.

O perfil do artista no Twitter também destacou que publicar conteúdos íntimos sem consentimento é crime. "Estamos tomando todas as medidas cabíveis e necessárias. Não compartilhem", pediu a postagem.

Lembrando que compartilhar fotos e registros íntimos sem o consentimento é crime. Já estamos tomando todas as medidas cabíveis e necessárias. Não compartilhem! — João Paulo Mantovani 🦄 (@jpmantovanireal) June 9, 2021

No mês passado, JP Mantovani e Li Martins foram assunto nas redes sociais após fazerem barulho durante relação sexual no "Power Couple". Márcia Fellipe e Rod Bala pediram silêncio na ocasião.