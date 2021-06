Parte íntima de Geisy Arruda ‘salta’ de biquíni mínimo em clique de tirar o fôlego

Geisy Arruda renovou o bronze e resolveu mostrar o resultado aos fãs na noite desta quinta-feira (10). Além da marcação do procedimento no corpo em ótima forma, chama a atenção no clique picante a parte íntima da modelo que “salta” do biquíni PP. As informações são do Metropolitana FM.

Confira:

Legenda (Reprodução/Instagram)

A escritora erótica contantemente compartilha com seus mais de 3 milhões de seguidores momentos íntimos. Recentemente, ela publicou uma foto explícita para divulgar o novo podcast "Tesão de Vaca".