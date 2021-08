Ousando na praia, ex-BBB Hariany renova o bronzeado e impressiona: ‘Lança o feitiço’

A “ex-BBB” e “A Fazenda”, Hariany Almeida pegou os seguidores de surpresa, na tarde desta segunda-feira (30), ao publicar alguns cliques feitos na praia. Na sequência de fotos, a influencer exibe as curvas e eleva o clima na Web. As informações são do Portal Metropolitana FM.

No seu Instagram, Hariany aproveitou um dia de sol para renovar o bronzeado e fez a alegria dos fãs ao mostrar toda a sua beleza. Na legenda das imagens, ela declarou “Esse Mar”, indicando o cenário paradisíaco.

Vários famosos elogiaram a influencer. Muitos fãs também deixaram comentários sobre a beleza da musa. A dançarina Mirella Janis deixou vários emojis de coração. A modelo e ex-A Fazenda, Sabrina Paiva também deixou emojis demonstrando carinho por Hariany. E vários outros fãs comentaram: “Linda”, “Lança o feitiço sereia”, “Maravilhosa”, foram alguns dos elogios.