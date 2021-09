Ousada, Juliana Paes usa vestido feito de crochê (e nada mais) na praia

Juliana Paes pegou os seguidores de surpresa, na tarde da última quarta-feira (1), ao postar uma série de cliques sensuais na sua conta do Instagram. As informações são do UOL.

Abusando da transparência e mostrando um sorriso que conquista qualquer um, ela surgiu usando um vestido vermelho todinho de crochê e escolheu não usar mais nada por baixo. “Brazilian soul” (alma brasileira, na tradução), escreveu ela na legenda.

O clique ousado da global levou seus seguidores à loucura. "A verdadeira patroa", disse um seguidor; "Maravilhosa", elogiou outro; "Que espetáculo!", escreveu um terceiro.