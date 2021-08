Nudez e sexo no chuveiro: Cauã Reymond e Maria Casadevall protagonizam cenas quentes em série

Parece que o clima está esquentando na série "Ilha de Ferro", da Globo. Protagonizada por Cauã Reymond (Dante) e Maria Casadevall (Júlia), a produção tem mostrado cenas cada vez mais quentes entre os dois. As informações são do Glamurama, da UOL.

No último capítulo, exibido na quarta-feira (11), a relação entre os dois foi tão forte que cenas de nudez, em uma relação no chuveiro, foram ao ar. A repercussão foi tanta que o nome dos atores foi parar nos Trending Topics do Twitter.